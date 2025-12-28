В Подольске провели масштабную зимнюю елку для 500 гостей и раздали детям подарки

Более 500 гостей, среди которых было много семей с детьми, стали участниками традиционной Новогодней елки, главными героями которой стали Дед Мороз и необычная Снегурочка — она каталась вместе с детьми на лыжах, что вызвало настоящий восторг.

«Дед Мороз был как настоящий, а играть с ним было очень весело. Но самое классное – это то, что Снегурочка вместе с нами каталась на лыжах. Обязательно приеду сюда снова!», — сказала девятилетняя Арина Медведева.

Однако праздник стал еще и поводом для официального анонса: руководство курорта сообщило о присвоении ему статуса «5 звезд» Национальной лигой инструкторов России. Этот престижный знак качества, которого «Красная Горка» добивалась 15 лет, кардинально повышает ее привлекательность для опытных туристов. Получить высшую оценку удалось благодаря полному соответствию строгим критериям: качество и подготовка склонов, наличие профессионального сноупарка и обязательное наличие инструкторов всех ключевых категорий (А, Б, Б basic и С).

Инфраструктурные улучшения, позволившие достичь этого уровня, впечатляют. В уходящем году на курорте установили три новых ленточных подъемника для начинающих и детей, добавили 10 снегогенераторов для гарантированного снежного покрова и внедрили умную систему бесперебойного электроснабжения, которая исключает остановки работы даже при внешних сбоях. Помимо катания на лыжах и сноуборде, гостей ждёт отдельная зона для тюбинга.

