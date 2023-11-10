В Химках под руководством вице-губернатора Подмосковья прошел очередной штаб по отоплению

В заседании также приняли участие глава округа Дмитрий Волошин, представители ТСК «Мосэнерго», управляющие компании и жители многоквартирных домов по улицам Микояна, Зеленой, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте, в которых с начала отопительного сезона наблюдались проблемы с теплоснабжением.

«На этом штабе сегодня присутствуют жители, у которых ранее были жалобы на качество отопления. К примеру, по адресу ул. Микояна д. 3. Сегодня жители сами подтвердили, что в квартирах тепло. Мы подтверждаем, что рисков нет», — заявил Евгений Хромушин.

Подключения МКД к резервной трассе, которая позволяет проводить ремонтные работы без отключения центрального отопления стали еще одной темой обсуждения. По данным Минэнерго Подмосковья, до 17 ноября к байпасу будут подключены дома по улице Дружбы, 10; 9 Мая, 1, 2, 3а, 3; Московской, 30, 32; Спартаковской, 18; Первомайской, 26. До 24 ноября байпасы установят на улице Мельникова, 21/1; Марии Рубцовой, 3, 5 и Нагорном шоссе, 1а.

Кроме того, 10 ноября в округе работают 14 бригад, которые восстанавливают бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение в МКД на улицах Кирова, Калинина, 9 Мая, Горной, Мельникова, Ленинградской, Мичурина, Речной, Дружбы, Фрунзе, Микояна, Маяковского, Советской, Панфилова и Юбилейном проспекте.

По словам главы округа, работа оперативного штаба будет продолжена до завершения отопительного сезона. Связано это с высокой степенью изношенности трубопровода в городе.

«Как только к нам поступает обращение жителей, сразу передаем информацию ресурсоснабжающей организации и управляющим компаниям для проверки и определения плана работ. Для нас важно, чтобы зима прошла для нас без масштабных сбоев. Пока на улице теплая погода, нужно в ускоренном темпе выполнить максимум возможных работ, в том числе на тех участках, где проблем на данный момент нет», — отметил Дмитрий Волошин.

Он добавил, что сотрудники администрации вместе с ТСК «Мосэнерго» и управляющими компаниями ежедневно проводят мониторинг проблемных адресов. Так, ранее замглавы городского округа Денис Юрков вместе с директором химкинского филиала ТСК «Мосэнерго» Сергеем Чубаровым проверили ход ремонтных работ у дома № 3 на улице Панфилова, где устранили повреждение трубопровода центрального отопления.

Всего с начала отопительного сезона в Химках восстановили более 240 повреждений на теплосети, а также дополнительно заменили более двух километров изношенного трубопровода.

Напомним, сообщить о перебоях в подаче теплоснабжения или горячей воды можно по телефону горячей линии администрации округа: +7 (495) 793-01-01. Также информацию о работе ресурсоснабжающей организации можно получить в ТСК «Мосэнерго»: +7 495 276-95-59, +7 (495) 225-14-33.