В Химках подготовят тематические мероприятия ко дню образования округа

В среду, 26 марта, в подмосковных Химках организуют тематические мероприятия, посвященные дню образования городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, в городской библиотеке № 8 пройдет тематический час, в рамках которого участников познакомят с историей города. Им расскажут о достижениях жителей и предприятий, развитии Химок и не только. В конце мероприятия состоятся традиционные обсуждения о помощи жителей, волонтеров и добровольцев военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

«Большую роль в поддержке наших бойцов, которые находятся в зоне СВО, оказывают наши жители, волонтеры и депутаты г. о. Химки. Все вместе мы вносим посильный вклад в приближение победы, достижение целей специальной военной операции», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Помимо этого, об истории города расскажут посетителям мероприятия в ФОКе «Новатор». Встреча завершится вручением значков ГТО спортсменам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.