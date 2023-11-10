В Химках появится новый центр ледовых видов спорта «Динамо-Новогорск»

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, взамен старой ледовой арены построят две новые.

«Реализация объекта позволит создать 18 новых рабочих мест. Современные технологии обеспечат на аренах высокие стандарты качества льда и максимально комфортное пространство для спортсменов», — добавил министр.

На первом этаже административного блока разместятся вестибюль, зона ресепшена, гардероб, помещения сушки экипировки, раздевалки, тренерские зоны, кабинет врача, комната отдыха персонала и технические помещения.

На втором запланирован холл, хореографический и тренажёрный залы, инвентарные комнаты, а также зоны с видом на ледовую арену. Вход в здание будет выполнен с уровня тротуара, без ступеней, лестниц и пандусов. На прилегающей территории оборудуют парковку и выполнят комплексное благоустройство с озеленением.