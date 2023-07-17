В Химках появятся «дизайнерские подъезды»
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Комплексное обновление подъездов многоквартирных домов запланировано в городском округе Химки, там реализуется региональная программа «Мой подъезд».
В нее включено более 150 парадных.
«Вместе с жителями конкретного дома мы определяем перечень работ, которые должны войти в дорожную карту ремонта», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
По его словам, программа 2023 года выполнена на две трети, осталось отремонтировать 50 подъездов.
В этом году в городском округе появится два уникальных подъезда. Концепцию разработали профессиональные дизайнеры, а утвердили ее сами жители на собрании. Речь идет о доме № 8 по улице Горшина и доме № 14 к. 1 на улице Германа Титова. В проекте учтены и современные цветовые решения, например, сочетание спокойного серого и теплого оливкового цветов.
После ремонта эти подъезды будут заявлены для участия в региональных и общероссийских конкурсах. Окончания работ ждут к 1 сентября.
«Всего за последние 10 лет в Химках капитально отремонтировали более 3 тыс. подъездов во многоквартирных домах», — подытожил глава Химок Дмитрий Волошин.