В Химках появятся «дизайнерские подъезды»

В нее включено более 150 парадных.

«Вместе с жителями конкретного дома мы определяем перечень работ, которые должны войти в дорожную карту ремонта», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По его словам, программа 2023 года выполнена на две трети, осталось отремонтировать 50 подъездов.

В этом году в городском округе появится два уникальных подъезда. Концепцию разработали профессиональные дизайнеры, а утвердили ее сами жители на собрании. Речь идет о доме № 8 по улице Горшина и доме № 14 к. 1 на улице Германа Титова. В проекте учтены и современные цветовые решения, например, сочетание спокойного серого и теплого оливкового цветов.

После ремонта эти подъезды будут заявлены для участия в региональных и общероссийских конкурсах. Окончания работ ждут к 1 сентября.