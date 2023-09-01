В Химках после капремонта открыли школу «Кадетский корпус»

Ремонт сделали при поддержке губернатора Андрей Воробьева по программе «Единой России».

Более двух сотен детей и подростков отпраздновали в ней День знаний и получили поздравления от главы Химок Дмитрий Волошина, депутата Госдумы Ирины Родины и от руководителя отдела кадров Главного управления Следственного комитета РФ по Московской области Марата Загидуллина.

«Среди них 28 первоклассников. Для них это особый, трепетный момент», - сказал глава Муниципалитета, пожелав школьникам легких и насыщенных учебных будней.

Зданию этого учебного заведения более шести десятков лет. Представители родительского сообщества, педагогического состава и сами учащиеся просили обновить его. Так, в начале 2023 года начали ремонтировать. Общая площадь ремонта составила более двух тысяч «квадратов». Была проделана масштабная работа: строители укрепили фундамент, полностью обновили инженерные сети, отремонтировали фасад и входную группу, а также усовершенствовали учебные классы и другие помещения школы, благоустроили территорию.