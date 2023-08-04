В Химках практически завершили ремонт дорог, запланированный на этот год

Более 11 километров дорожного полотна преобразилось в этом году в Химках.

В общей сложности новое покрытие уложили на 96 тысячах квадратных метров дорог. Как рассказали в администрации городского округа Химки, годовой план выполнен на 95%. Все работы проведены в рамках реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отметим, что во время первой очереди работ было заменено асфальтовое покрытие на улице Спартаковская, в кварталах Свистуха и Вашутино. Кроме того, преобразился асфальт на съезде с улицы Первомайская в районе домов №69 и №77, а также в деревнях Жилино и Саврасово.

На сегодняшний день завершается последний блок дорожных работ. Так, в частности, меняют покрытие на двух участках улицы Ивановская в микрорайоне Новогорск. Там уже уложили асфальтовое покрытие и завершают благоустройство прилегающей территории.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что от качества дорог зависит безопасность всех участников движения. Он также напомнил, что все дорожные работы проводят при поддержке администрации городского округа, а также в рамках проекта «Безопасные дороги» партии Единой России.

«Как лидер Движения общественной поддержки и житель Химок, я аккумулирую пожелания наших жителей и оказываю содействие в их решении. Химчане сообщают об участках, на которые нужно обратить особое внимание», - подчеркнул Харитонов.

Напомним, что до 31 августа включительно на портале «Добродел» проходит второй этап голосования по ремонту дорог на следующий год. Именно от выбора жителей городского округа Химки зависит, какие именно дороги преобразятся в муниципалитете в следующем году.