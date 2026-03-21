В Химках предприятия начали весенние субботники

В Химках стартовал сезон весенних субботников, сообщила пресс-служба городского округа в телеграм-канале. Первыми к уборке приступили предприятия.

Отмечается, что сотрудники двух бизнес-центров очистили от остатков снега и наледи не только свои территории, но и прилегающую к ним зону. Особое внимание уделили расчистке тротуаров и проезжей части, привели в порядок входные группы.

С помощью лопат и ломов специалисты убрали плотную наледь. Пешеходные дорожки и газоны освободили от скопившегося после зимы мусора, старой листвы и сухих веток.

Весенние субботники на предприятиях Химок — важная традиция. Она помогает поддерживать порядок и чистоту на протяжении всего тёплого сезона. Работы по уборке продолжатся, и в ближайшее время к ним присоединятся другие организации и учреждения города.

Ранее сообщалось, что в Химках прошел мастер‑класс по созданию кашпо из вторичного сырья.