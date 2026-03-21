В Химках прошел мастер‑класс по созданию кашпо из вторичного сырья

В выставочном комплексе «Артишок» в химкинском парке Толстого прошел необычный мастер-класс. Жителям города показали, как превратить бытовые отходы в стильные предметы интерьера, сообщила пресс-служба городского округа. Участники научились делать цветочные кашпо из пластиковой упаковки, бутылок и картонных изделий.

Секрет прост: достаточно включить фантазию. На занятии осваивали технику декорирования с помощью клея ПВА. На основу наклеивали несколько слоев страниц из журналов и газет, создавая уникальные горшочки. Каждый участник ушел с авторским кашпо, которого точно не найти в магазинах.

Организаторы сделали акцент на экологии: они показали, как дать вторую жизнь отходам и уменьшить вред для природы. Главная задача — не просто обучить рукоделию, а помочь людям задуматься о бережном отношении к ресурсам.

В мастер-классе приняла участие директор ДК «Контакт» и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она одобрила творческий подход к вопросам экологии.

«Хорошо, когда такие форматы помогают в простой форме напомнить про экологию: даже из обычных вещей можно сделать что-то полезное и не выбрасывать лишний раз. Это маленькие шаги, которые легко внедрить в повседневную жизнь», — отметила она.

Мастер-класс стал практическим уроком бережного отношения к природе. Каждый участник ушел не только с готовым кашпо, но и с идеей для экологичного творчества, которую легко воплотить дома вместе с семьей.

