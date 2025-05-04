В Химках продолжаются восстановительные работы после аварии на теплосети

В подмосковных Химкам продолжаются восстановительные работы после аварии на теплосети, сообщила администрация городского округа.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» активно работают над устранением последствий и восстановлением теплоснабжения в пострадавших районах.

На место аварии также прибудут бригады инженеров и ремонтных специалистов, которые проведут комплексную диагностику повреждений, а также осуществят замену поврежденных участков трубопроводов и установку необходимого оборудования.

Отмечается, что временно ограничена подача центрального отопления по улице Спартаковская, 18, Ленинградская, 2,3, а также Московская 23а, 23/4.

Также в администрации Химок напомнили, что после завершения работ потребуется порядка трех часов для наполнения системы и восстановления параметров.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Химках возобновили отопительные период в связи с похолоданием. Отмечалось, что этот период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше 8 градусов.