В Химках продолжаются восстановительные работы после аварии на теплосети
Бригада «ТСК Мосэнерго» продолжает восстановительные работы в Химках
Фото: [freepik.com]
В подмосковных Химкам продолжаются восстановительные работы после аварии на теплосети, сообщила администрация городского округа.
Специалисты «ТСК Мосэнерго» активно работают над устранением последствий и восстановлением теплоснабжения в пострадавших районах.
На место аварии также прибудут бригады инженеров и ремонтных специалистов, которые проведут комплексную диагностику повреждений, а также осуществят замену поврежденных участков трубопроводов и установку необходимого оборудования.
Отмечается, что временно ограничена подача центрального отопления по улице Спартаковская, 18, Ленинградская, 2,3, а также Московская 23а, 23/4.
Также в администрации Химок напомнили, что после завершения работ потребуется порядка трех часов для наполнения системы и восстановления параметров.
Ранее сообщалось, что с 1 мая в Химках возобновили отопительные период в связи с похолоданием. Отмечалось, что этот период продлится до устойчивого повышения среднесуточной температуры выше 8 градусов.