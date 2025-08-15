Жители Химок смогут принять участие в донорской акции «За жизнь»

Жители Химок могут присоединиться к донорской акции «За жизнь», которая пройдет в четверг, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Желающие смогут сдать кровь в Многофункциональном социальном комплексе «Восход». Для этого нужно быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний. Среди них – заболевания крови, инфекционные болезни, свежие татуировки и пирсинг, недавние вакцинации и удаление зубов.

При этом важно исключить употребление алкоголя за 24 часа до процедуры, воздержаться от жирной пищи накануне, не курить как минимум за час. Записаться можно по ссылке.

