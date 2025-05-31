В Химках прошла серия патриотических мероприятий, посвященных Дню пограничника

В преддверии Дня пограничника в Химках состоялась серия патриотических мероприятий, направленных на укрепление гражданской гордости и признания заслуг защитников границ страны, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации городского округа.

Одним из таких событий стала тематическая лекция, которая прошла в Доме культуры (ДК) «Контакт». Мероприятие собрало множество жителей города, желающих узнать больше о роли пограничных служб в обеспечении безопасности государства.

На лекцию были приглашены член общественной палаты Сергей Вересняк, а также лидеры движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Алина Шалимова. В своих выступлениях гости подчеркнули значимость службы.

«Сегодня, как и более ста лет назад, служба пограничников остается необходимой для безопасности России. В условиях сложной международной обстановки их роль только возрастает», — отметила Шалимова.

Помимо основной лекции, в городе организовали несколько дополнительных мероприятий. Встречи, приуроченные ко Дню пограничника, прошли в городской библиотеке №3 и в аэрокосмическом лицее, где юные химчане и их родители приняли участие в тематических классных часах

Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев отметил, что роль пограничных войск ФСБ России значительно возросла в условиях современной обстановки.

«Подразделения пограничников активно участвуют в обеспечении безопасности в новых регионах России, а также на территориях, прилегающих к зоне конфликта», — сказал он.

Депутат Галина Болотова добавила, что все проводимые мероприятия организованы под лозунгом «Успех V единстве поколений» и являются частью широкой патриотической программы города.

Ранее сообщалось, что в Химках в День защиты детей организуют концерты и мастер-классы.