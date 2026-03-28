В Химках прошел образовательный форум с участием делегации из КНР

В химкинской школе «Лидер» прошел образовательный форум с участием представителей КНР, сообщила пресс-служба администрации городского округа в телеграм-канале. Основной целью встречи стал обмен опытом в сфере развития образования и демонстрация итогов реализации партийного проекта «Цифровая Россия».

Для гостей организовали экскурсию в центр цифрового образования «IT-куб» — единственный в городе центр программирования для школьников, открытый в 2024 году. Сегодня на его базе успешно работает региональный хакатон «Цифровые лидеры будущего», объединяющий несколько городов Подмосковья. За время его существования школьники подготовили более 120 цифровых проектов.

Китайская делегация высоко оценила оснащение школы, а юные изобретатели продемонстрировали гостям свои наработки: работу с VR-технологиями, программирование на Scratch и Python, а также уникальный проект по сборке 3D-модели российско-китайской космической станции. Для младших школьников провели отдельные мастер-классы по 3D-печати и робототехнике.

На встрече выступили глава Химок Инна Федотова, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат городского Совета Татьяна Кавторева.

«Визит делегации из Китая — важный шаг в укреплении дружественных связей между нашими странами. Такие проекты открывают реальные возможности для обмена опытом, показывают, как в Химках развивается образование, сохраняются традиции и внедряются современные технологии», — подчеркнула Роднина.

Программа визита также включала круглый стол, где директор школы Юлия Болотова представила презентацию об успехах учебного заведения, мастер-класс по народной росписи, а также знакомство с уроками технологии, шахмат и кулинарией.

Завершился день экскурсией в Химкинскую картинную галерею имени С. Н. Горшина, где гости осмотрели выставку работ Василия Верещагина с пейзажами Китая.

Форум стал важным шагом в укреплении дружественных связей между Россией и Китаем и показал высокий уровень развития образования в Химках.

