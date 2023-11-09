В Химках прошел турнир по бадминтону «RSL Open»

Свыше шести сотен человек поучаствовали в химкинском чемпионате по бадминтону «RSL Open» в городском округе Химки.

Турнир прошел в муниципальном спортивном центре «Space».

В турнире приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Традиционно такое соревнование проводится дважды в год: весной и осенью. Финал этого турнира состоится 11-го и 12-го ноября.

Как подчеркнула турнирный директор центра Дарья Преображенская, в этом году организаторов поразило количество участников.

«Это самый крупный любительский турнир в России», — сказала представительница спортивного центра.

Напомним, что до этого на базе этого спортивного объекта уже проводился турнир — Кубок Московской области по игре в сквош. Тогда в спортивном событии приняли участие свыше двух десятков людей, поскольку химкинский центр располагает кортами для разных видов спорта.