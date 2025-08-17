В Химках прошел вечер памяти конструктора Сергея Крюкова

В подмосковных Химках прошел торжественный вечер памяти выдающегося конструктора Сергея Крюкова, чьи разработки в 60-70-х годах совершили настоящую революцию в космической отрасли, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Родина» и собрало представителей научного сообщества, ветеранов отрасли и молодых инженеров.

Крюков, работавший в Химках, создавал системы управления для космических кораблей и станций, которые значительно повысили точность их работы на орбите

Депутат Руслан Шаипов, присутствовавший на вечере, отметил, что Крюков стал символом инженерного подвига своей эпохи.

«Его разработки сделали возможными полёты, которыми мы гордимся сегодня», — отметил Шаипов.

О современных достижениях и продолжении традиций также на вечере рассказал заслуженный конструктор России Валерий Юдин, автор десятков изобретений, применяемых в космонавтике.

Химки по-прежнему остаются одним из ключевых центров космической промышленности. Здесь работают легендарные предприятия — научно-производственное объединение (НПО) им. Лавочкина и «Энергомаш», сотрудники которых продолжают разрабатывать технологии для передовых проектов мировой космонавтики.

