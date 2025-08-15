В подмосковных Химках организуют выездную администрацию по вопросам образования

В Химках во вторник, 19 августа, организуют выездную администрацию по вопросам образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.

Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 в школе «Триумф» по адресу Первомайская, участники смогут задать вопросы профильному заместителю главы и руководству Управления по образованию. Кроме того, в рамках встречи сотрудники Управлений спорта и культуры расскажут о том, какие кружки и секции для детей есть в Химках.

С начала 2025 года в разных микрорайонах города провели 30 выездных административных совещаний. В понедельник, 18 августа, с 18:00 до 20:00 в школах Химок пройдут дни открытых дверей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.