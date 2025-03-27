В Химках прошли патриотические мероприятия ко Дню образования городского округа

В Химках прошли патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню образования городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, например, одно из них организовали во Дворце культуры «Родина». Посетителям прочли произведения о городе, которые написали местные авторы. Депутат Совета депутатов Алексей Федоров в ходе встречи поделился с ними интересными фактами о возникновении и развитии Химок.

«Химки — наш общий дом, который мы любим и бережно храним. Мы совместно работаем над тем, чтобы город развивался и процветал, а каждый его житель чувствовал себя в комфорте, уюте и безопасности», — отметил он.

Помимо этого, в Брехово на базе Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности подготовили тематическую концертную программу. Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что такие мероприятия являются частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.