В Химках провели очередное заседание выездной администрации

В подмосковных Химках прошло заседание выездной администрации. Во время мероприятия глава города Дмитрий Волошин осмотрел детские площадки, где прошло благоустройство, а также проверил состояние некоторых зданий в Луневском.

В первую очередь речь идет об объектах культуры и спорта.

Напомним, что Луневское - это новая для Химок территория. Поселение вошло в состав городского округа только с начала 2023 года.

«В этом году мы возобновили встречи с жителями в формате "выездной администрации". За неделю работы наши специалисты приняли более 300 жителей с самыми разными запросами. Большинство касались ЖКХ, благоустройства и транспорта. По просьбе жителей вместе провели обход территории и зафиксировали, что нужно исправить», - отметил Дмитрий Волошин.

Например, спорткомплекс в Луневском включает в себя богатую инфраструктуру: футбольное и мини-футбольное поле, хоккейную коробку. В местных секциях занимаются более 300 детей. Также здесь время проводят участники клуба «Активное долголетие». В этом году здесь планируют модернизировать мини-футбольное поле, а уже в следующем году и другие объекты спорткомплекса. Работы проведут по поручению Дмитрия Волошина.

Осмотрел глава города и ДК «Лунево». Во время выездной администрации жители обратили внимание на этот объект, указали, что он требует ремонта. Волошин отметил, что к реализации проекта приступят уже в конце этого лета.

Осмотрел Волошин во время выезда и местный сквер. Жители пожаловались на его содержание. Теперь зону отдыха ждет благоустройство. Работы запланировали на 2024 год.

Еще один объект, который ждет преображение по просьбе жителей — двор вблизи дома №1. Работы также включили в план на 2024 год. Здесь обновят детскую площадку, проведут ямочный ремонт, установят камеры наблюдения и новую контейнерную площадку.

Отметим, что следующая выездная администрация стартует в поселении Кутузовском 24 июля. Прием жителей будет вестись с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по адресу: д. Брехово, д.78А.