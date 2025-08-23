В Химках провели урок мужества в честь Дня офицера России

Мероприятие посетили юные члены военно-патриотических организаций «СОВА» имени Дмитрия Кириллова и «СТРАЖ». Гости тематической встречи рассказали о традициях офицерства, его роли в защите Отечества. На протяжении столетий военные демонтировали мужество, преданность долгу и честь. Они всегда готовы были пожертвовать собой ради процветания Отчизны.

«Офицер – это призвание! Это люди, которые посвятили свою жизнь служению Родине, защите ее интересов и обеспечению безопасности наших граждан. Мы гордимся нашими офицерами и выражаем им искреннюю благодарность за их труд и самоотверженность», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В завершении мероприятия прошла беседа. Гости обсудили важность поддерживать тыл участников спецоперации. Подобные беседы стали доброй традицией.

«Мы понимаем, что нашим бойцам важна не только боевая подготовка, но и моральная поддержка. Поэтому мы активно собираем и отправляем гуманитарную помощь, обеспечиваем ребят необходимым снаряжением и медикаментами, оказываем адресную помощь семьям военнослужащих. Наша задача – чтобы каждый боец знал, что о нём помнят и заботятся», – прокомментировал депутат Химок Глеб Демченко.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что в округе каждый день проходят какие-либо мероприятия, посвященные участникам СВО. Формат их разный: концерты и мастер-классы, соревнования и встречи с военнослужащими из зоны специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Химках прошел главный фестиваль лета.