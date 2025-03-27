В Химках работников культуры наградили за особый вклад в развитие искусства

В Химках в честь Дня работника культуры прошло награждение представителей живописи, музыки и духовенства за особый вклад в развитие российского искусства, им вручили отличительные знаки Российского творческого Союза работников культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, художника-ипполога Екатерину Борисову наградили почетным знаком «За заслуги в культуре и искусстве», она занимается обучением подростков живописи и проводит мастер-классы для участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в санаториях Минобороны России. Помимо этого, музыкантов коллектива «Групповая терапия» — священника храма Святой Троицы отца Глеба и Илью Езерского отметили почетными грамотами.

В рамках встречи в округе также прошла дискуссия по вопросам развития культуры в России, в мероприятии приняли участие деятели искусства из более чем 15 регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.