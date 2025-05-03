В Химках рассказали про работы по устранению поваленных деревьев

На протяжении двух дней специалисты, включая сотрудников МЧС, проводят работы по опиловки упавших деревьев на фоне непогоды. Процесс ликвидации последствий продолжается.

Бригады рабочих убирают ветки и упавшие деревья с детских площадок, в общественных пространствах и во дворах, в первую очередь места, которые перекрывают проезд. По информации администрации Химок, работы завершили по 158 адресам. Процесс продолжается во всех микрорайонах.

«Работают порядка 28 человек, дополнительно было создано звено из офицерского состава, которое оказывает нашим подразделениям посильную помощь», — отметил начальник Химкинского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Костоусов.

Отметили, что специалисты продолжают обрабатывать поступающие заявки и оперативно оказывают необходимую помощь. Обратиться жители могут по телефону горячей линии муниципальной администрации: +7 (495) 793-01-01.

Также работают линии территориальных управлений Химок:

Новогорск-Планерная: +7 (985) 634-67-97

Левобережный: +7 (985) 439-18-20

Клязьма-Старбеево: +7 (985) 634-75-39

Лунёвское: +7 (985) 634-73-93

Сходня-Фирсановка: +7 (985) 634-43-91

Кутузовское: +7 (985) 634-45-08

Подрезково: + 7(985) 634-47-62

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