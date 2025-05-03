График включения электричества составили для 525 населенных пунктов Подмосковья

Генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал, как идет ход работ по устранению последствий непогоды, и когда смогут восстановить электроснабжение в округах Московской области.

Процесс восстановления и проснабжения продолжается в уверенном темпе. По словам Пятигора, по состоянию на 16.00 по местному времени установили, что не меньше 525 населенных пунктов остались без благ цивилизации. Глава компании отметил, что по сотням локациям сделан график включения, который проведут в три этапа.

«До 19 часов, до 23 часов. И то, что мы до 23 часов не успеем, соответственно, уйдем в ночь. Будем всю ночь работать тоже восстанавливать <...> В частности, у нас планируется в 19 часов включить порядка 245 населенных пунктов», — отметил Пятигор.

Вторым этапом, до 23 часов, планируется восстановить электроснабжение еще в 194 населенных пунктах. Далее будут работать над оставшимися адресами.

Глава энергоснабжающей компании добавил, что остро стоит вопрос с восстановлением электричества в Истре, Солнечногорске, Сергиеве-Посаде и округе Клин. Для всех пунктов составили предварительный график включения:

До 19 часов:

Г.о. Истра (69 населенных пунктов), Клин (96 н.п.), Мытищи (6 н.п.), Пушкинский (7 н.п.), Сергиев Посад (22 н.п.), Солнечногорск (13 н.п.), Талдом (32 н.п.).

До полуночи:

Дмитровский район (37 н.п.), Клин (еще 23 н.п.), Мытищи (1 н.п.), Солнечногорск (80 н.п.), Талдом (еще 53 н.п.).

Если все пройдет согласно графику, то останутся только территории в Дмитровском районе. Работы по восстановлению там могут развернуть ночью в 86 населенных пунктах.

Подробности о включении электричества будут публиковать в телеграм-канале «Россетей».

Отметим, что бригады усиливают техникой и рабочими, задействовано не менее 400 человек, среди которых специалисты «Россетей», сотрудники МЧС, лесоохраны и Министерства лесного хозяйства. Общими усилиями проводят опиловку деревьев, на местах восстанавливают линии передач, устраняют повторные сбои. В настоящий момент устранили последствия ЧП на фоне погоды в 550 населенных пунктах Московской области.

Ранее сообщалось, что электроснабжение планируют полностью восстановить в Московской области в ночь 4 мая.