В Химках с начала года диспансеризацию прошли 50 тысяч человек

За 2023 год более полусотни тысяч химчан прошли бесплатную диспансеризацию. Об этом доложили главе округа Дмитрию Волошину на общегородском совещании.

Помимо этого, специалисты ряда муниципальных предприятий прошли обследования, не прерывая рабочий процесс.

«Врачи Химкинской областной больницы организовали выездные мобильные бригады и удобную систему прохождения профилактических осмотров», — добавил глава Химок.

Во время диспансеризации химчане могли сдать общие анализы, пройти ряд процедур, в том числе и ЭКГ. Перечень обследований зависит от возраста пациента, которые пришел на чек-ап здоровья. По результатам проверки организма врачи могут назначить лечение.

Пройти такую диспансеризацию можно не только в медицинских учреждениях или с помощью выездной медицинской бригады, но и в нескольких общественных местах: химкинском парке имени Толстого, музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Подобные проверки организма помогают выявить опасные заболевания на ранней стадии. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь при себе паспорт или медицинский полис.