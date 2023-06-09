В Химках семьям участников СВО помогают решить любой вопрос

Центр поддержки участников СВО и их семей в Химках открылся год назад.

За это время здесь решено более 500 вопросов и собрано 140 тонн полезных грузов, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

По его словам, в основном люди приходят за помощью по юридическим вопросам. Это в первую очередь касается льгот по ЖКХ, записи в детские сады, спортивные секции и кружки художественной самодеятельности.

«Тесный контакт установлен с каждой семьей бойцов, мы на связи круглые сутки», — отметил Дмитрий Волошин.

В сборе грузов для СВО активно участвуют городские предприятия, депутаты и бизнесмены, уточнил глава округа. Практически каждый день в пункт сбора поступают тепловизоры, бинокли ночного видения, квадрокоптеры, которые отправляются на передовую. Химчане также приносят письма для военных со словами поддержки.

Центр поддержки участников СВО и их семей находится по адресу: городской округ Химки, ул. 9 Мая, д.18Б.

Ранее во время обращения к жителям Подмосковья губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества», созданного при поддержке президента России. Как отметила депутат местного Совета Ирина Беляева, в этом центре бойцам оказывают всестороннюю помощь.

«Военные проходят адаптацию после ранения, переобучение и получают направление на работу», — подчеркнула Ирина Беляева.

Адрес филиала фонда: Красногорск, бульвар Строителей, 4/1. Телефон горячей линии: +7 (498) 602-00-23.