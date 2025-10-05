В Химках школьники собрали больше двух тонн макулатуры для переработки

В химкинской школе №30 прошла ежегодная экологическая акция «БумБатл», в которой учебное заведение участвует уже третий год подряд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2025 году ученикам удалось собрать более двух тонн макулатуры, продолжив тем самым важную природоохранную инициативу.

Акция объединяет различные образовательные учреждения и коммерческие организации, которые соревнуются в сборе ненужной бумажной продукции — старых тетрадей, дневников, журналов, плакатов и картонных упаковок.

Вся собранная макулатура направляется на перерабатывающие предприятия, где получает вторую жизнь в виде нового картона, крафтовой бумаги и даже бумажной посуды.

Депутат и директор школы Татьяна Кавторева особо подчеркнула значимость экологического воспитания подрастающего поколения.

В рамках акции школьникам провели урок о необходимости переработки бумажных отходов для сохранения природных ресурсов. За три года участия в проекте школа собрала 4,5 тонны макулатуры, что позволило сохранить 77 деревьев, учитывая, что одна тонна макулатуры спасает 17 деревьев.

Всероссийская акция «Бумбатл» проводится уже шестой год подряд и объединяет более 9 млн участников по всей стране.

