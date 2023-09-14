В Химках школьники встретились с руководителем подмосковного «Движения Первых»

В ходе диалога стороны обсудили текущую ситуацию в стране и в мире, обменялись своими планами на будущее. Юрий Макеев подробно остановился на миссии, которую осуществляет движение, на каких оно держится ценностях. Ребята с интересом выслушали собеседника, задали много вопросов и на каждый получили исчерпывающий ответ.

Юрий Макеев пригласил юношей и девушек к работе над проектами «Движения первых» и обещал всяческую поддержку. Он отметил, что ему приятно было общаться с ребятами, которые мечтают о масштабных вещах, готовы ради мечты развиваться, учиться.

Всероссийский проект «Классные встречи» реализуется в рамках поручений президента России Владимира Путина.