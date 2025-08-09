В Химках скоро стартует запись детей в Дом юных техников Химок на новый учебный год

С 12 августа текущего года жители Химок имеют возможность записать своих детей в секции Дома юных техников «Интеграл» на учебный год 2025-2026 годов. Об этом сообщила администрация городского округа Химки.

Процесс регистрации можно осуществить через электронный портал Системы дополнительного образования Московской области, что делает его простым и доступным. В «Интеграле» предлагают разнообразные бесплатные занятия по множеству направлений. В программу входят: авиамодельный спорт — кордовые модели и дронрейсинг, а также автомобильный спорт — автокросс и автомногоборье. Также представлены водно-моторный и судомодельный спорт, мотоциклетный спорт и шахматы. Каждый ребенок сможет найти что-то по душе.

Для подробной информации о приемной кампании, необходимых документах и условиях записи можно обратиться на сайт «Интеграла». Воспитанники этого учебного заведения неоднократно показывали выдающиеся результаты в конкурсах и олимпиадах, подтверждая высокий уровень подготовки. Они завоевывают призовые места, что свидетельствует о качественном обучении и поддержке юных техников в освоении современных технологий.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло патриотическое мероприятие, которое рассказало о начале традиции празднования Дня Победы. Оно состоялось во дворе одного из домов в микрорайоне Новогорск. Гостей ждали лекция, викторины, задания, маршруты по площадкам. По словам организаторов, самое важное в таком общении с людьми — вовлечение детей. Именно в таких случаях у ребенка появляется глубокая внутренняя связь с историей своей страны.