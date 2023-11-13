В Химках состоялся юбилейный концерт духового оркестра

В программе прозвучали произведения русских, советских и зарубежных композиторов, а также традиционная духовая, народная и эстрадная музыка. Дирижером выступил лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Алексей Дементьев.

«Духовой оркестр» по праву является гордостью нашего города. Его творчество несет радость и вдохновение, объединяет людей разных возрастов и профессий. Его концерты — это всегда праздник, наполненный музыкой и радостными эмоциями. Желаю коллективу дальнейшего творческого развития, новых ярких проектов и успехов на всех площадках. Пусть ваша музыка продолжает радовать сердца химчан и вдохновлять вас на новые свершения», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, оркестр ДК «Родина» постоянный участник областных, районных и городских мероприятий, а также победитель и призер многих фестивалей и конкурсов.