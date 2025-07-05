В Химках состоялся Кубок Московской области по стрельбе из лука

В Химках успешно прошел первый этап Кубка Московской области по стрельбе из лука на базе лицея №10. Воспитанники спортивной школы «Химки» показали выдающиеся результаты, завоевав три золотых и одну серебряную медаль.

Лидерами соревнований стали Элизабета Фридрих и Влад Васильев, победившие в дисциплине классического лука. В блочном луке не было равных Елизавете Игнатовой, а Дарья Калачева добавила в копилку команды серебро.

«Три золотые и одна серебряная медаль – это заслуженный результат упорных тренировок и таланта наших ребят», – сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Химки подтверждают статус одного из спортивных центров Подмосковья. Ранее здесь успешно провели Чемпионат области с участием 50 лучников из семи городов. Местные спортсмены регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня благодаря современной материальной базе и профессиональным тренерам.

Администрация округа продолжает развивать спортивную инфраструктуру. Регулярные турниры, эстафеты и состязания стали визитной карточкой Химок, воспитывающей чемпионов российского и международного уровня.

Ранее в финал Национального чемпионата «Абилимпикс» вышли 59 представителей Подмосковья.