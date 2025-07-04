В финал Национального чемпионата «Абилимпикс» вышли 59 представителей Подмосковья

В финал Национального чемпионата профмастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» вышли 59 представителей Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Отборочный этап проходил в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Подмосковье представляли 117 человек: 45 студентов, 38 школьников и 34 специалиста. Соревнования проводились по 46 компетенциям.

В результате Подмосковье вошло в топ-3 по количеству финалистов среди регионов ЦФО. Финал чемпионата пройдет с 30 октября по 2 ноября в столице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе.