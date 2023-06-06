В городском округе Химки началась серия форумов «Вместе мы — соседи!». На таких мероприятиях граждане обсуждают проекты, которые способны улучшить городскую среду. Они делают свой выбор, голосуют за объекты для благоустройства.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Химки ]

Первый форум состоялся пятого июня в школе № 26. Его организатором стал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

По словам Евгения, было представлено восемь проектов, которые были разработаны самими химчанами. Все участники форума смогли отдать свой голос за тот объект, который по их мнению, должен быть обустроен первым.

Вместе с ним лекторами на форуме стали и депутаты Юлия Мамай, Артур Каримов и Надежда Смирнова, а также лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Они смогли предоставить жителям различные варианты для оформления их проектов:

• Обустройство пешеходных переходов в Новых Химках системой современной подсветки;

• Установка тротуаров рядом с домами № 54 и № 63/3 на улице Молодёжная;

• Капремонт роддома в Химкинской областной больнице;

• Открытие почты для жителей ЖК — «Солнечная система» и «Две столицы»;

• Открытие пункта полиции рядом с ЖК «Солнечная система» и «Две столицы»;

• Озеленение и благоустройство территории между домами № 6, № 8, № 9а, № 10 и № 12 на улице Родионова;

• Озеленение и благоустройство территории между домами № 8, № 10, № 10а, № 12/1, № 12/2 на улице Германа Титова.

На мероприятии присутствовали также представители управляющей компании «ВСК — Сервис», ресурсоснабжающей организации «ТСК Мосэнерго» и управления ЖКХ. Они смогли дать ответы жителям на вопросы, которые их беспокоят, касательно их сфер деятельности.

По словам председателя совета дома под номером семьдесят шесть Романа Родина, теперь благодаря депутатам можно решить волнующие вопросы.

Замглавы Химок Игорь Панчук уточнил, что форум также способен объединить тех людей, кто живет поблизости. По его словам, иногда в трудные мгновения руку помощи протягивают именно соседи, что становится началом большой дружбы.

Отметим, что подобные форумы — это абсолютно новый формат встреч и бесед с местными жителями. Именно на таких мероприятиях можно услышать истинные желания граждан по благополучному обустройству округа.