В Химках стартует работа выездной администрации

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

С 17 июля для жителей городского округа Химки Московской области начнет работу выездная администрация.

Жители муниципалитета смогут задать все вопросы или рассказать о собственных инициативах, связанных с развитием Химок.

«Выездные администрации позволяют наладить личный контакт с жителями каждого микрорайона, чтобы обсудить предложения по развитию и узнать о локальных проблемах в городе. Вместе с сотрудниками профильных управлений и городскими службами возьмем на контроль решение всех вопросов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Подобный формат коммуникации ввели по инициативе главы Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря этому, жители отдаленных населенных пунктов каждого муниципалитета могут проконсультироваться по любому вопросу напрямую с представителями администрации.

Полный график, по которому пройдет выездная администрация, разместят на официальных интернет-ресурсах администрации Химок. А записаться на прием можно по номеру телефона 8 (495) 225-06-21.