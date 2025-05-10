В Химках торжественно открыли памятную доску в честь ветерана ВОВ

Торжественная церемония развернулась у дома химчанина. На месте собрались члены химкинской Ассоциации ветеранов СВО, депутаты Валентин Герасимов и Галина Болотова, а также неравнодушные жители. Вместе открыли памятную доску с именем Ивана Андрюхина. Это важное событие застал внук ветерана Александр Андрюхин, которому в ходе церемонии передали благодарность от губернатора Подмосковья.

«Ветераны – настоящие живые легенды. Мы обязаны говорить о них, рассказывать их истории подрастающему поколению, передавать память об их подвигах юным жителям нашей страны. Поэтому, конечно, очень здорово, что сегодня в Химках открывают такие доски» – подчеркнула Галина Болотова.

Отметили, что Иван Андреевич ушел на фронт в 1941 году. Являлся разведчиком и радистом, участвовал в Курской битве. За год до конца войны был ранен и контужен. За проявленную отвагу и службу получил 20 медалей и знаков отличия, был награжден Орденом Красной Звезды. Фронтовику в 2025-м исполнится 102 года.

Ранее сообщалось, в экстрим-забеге «Наследники Победы» поучаствовали около 1500 человек со всего Подмосковья.