В забеге «Наследники Победы» поучаствовали около 1500 человек со всего Подмосковья

Патриотический забег на дистанции с препятствиями прошел на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске Московской области. Среди участников — команды из юношей и девушек, которые не побоялись испытать себя.

Спортивное мероприятие посвятили главному празднику этого мая: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команды по 15-20 человек уверенно преодолевали дистанцию с препятствиями, желая показать лучшие результаты. Место выбрано символичное: как раз на полигоне «Алабино» занимаются защитники Отечества.

«Наше министерство проводит эти традиционные соревнования с 2013-го и, конечно, в этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, открывая забег.

Инструкторы и опытные инженеры подготовили трассу на восемь километров. Молодым бегунам предстояло преодолеть 30 препятствий, включая крутые подъемы спуски, грязевые рвы, водные преграды, отвесные стены и рукоходы. Было и одно из самых сложных испытаний: «Эверест». Задача заключается в подъеме на семиметровую горку. В среднем участники тратили на преодоление всей дистанции три часа.

Команда из Воскресенска оказалась быстрее всех, как и годом ранее. Вторыми пришли ребята из Волоколамска: это участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод», где занимаются офицеры спецназа Росгвардии, участники СВО, ветераны боевых действий. Третьей была команда из Звездного городка, состоящая в основном из военных 8-й авиационной дивизии особого назначения.

Наградой лучшим бегунам послужили кубки. Всем участникам подарили жетоны «Наследники Победы». После столь мощного забега команды смогли подкрепиться на полевой кухне, отдохнуть и пообщаться на специально организованной зоне.

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