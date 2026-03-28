В Химках в 2026 году обустроят 61 пешеходную дорожку

В Химках в 2026 году планируют благоустроить 61 пешеходную дорожку и «народную тропу». Это на 39 объектов больше, чем в прошлом сезоне, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Работы пройдут на самых востребованных маршрутах, которыми жители пользуются ежедневно.

Адресный перечень сформирован с учетом предложений самих химчан. В приоритете — маршруты рядом с социально значимыми объектами: школами, больницами и остановками общественного транспорта. Кроме того, специалисты заменят изношенную плитку на асфальтовое покрытие по 34 адресам. К работам планируют приступить после установления устойчивой тёплой погоды.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что в этом году темпы благоустройства пешеходных зон значительно наращены.

«Адресный перечень формировался исключительно на основе инициатив самих химчан. Мы легализуем и благоустраиваем именно те "народные тропы", которые люди проложили сами, потому что так удобнее и быстрее. Теперь наша общая задача — обеспечить строгий контроль качества работ, чтобы новые дорожки служили долго», — отметил он.

Основная задача — создать безопасные условия для передвижения пешеходов и сделать привычные маршруты удобнее.

Ранее сообщалось, что в Химках состоялся образовательный форум с участием делегации из Китая.