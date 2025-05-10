В Химках в парке «Экоберег» состоялась масштабная патриотическая акция «Вальс Победы»

В парке «Экоберег» в Химках прошла яркая и трогательная патриотическая акция «Вальс Победы», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила администрация городского округа.

Мероприятие собрало сотни участников разных возрастов и профессий, объединенных памятью к историческому наследию и гордостью за героическое прошлое страны.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Химок Ирина Жданкина, муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина, жители города, а также приглашенные артисты и музыканты.

Особым гостем стал Герой России, участник Президентской программы «Время Героев», член Высшего Совета партии «Единая Россия», кавалер двух орденов Мужества, обладатель медалей «За храбрость», «За боевые отличия» и «Участник СВО» Андрей Митяшин. Он тепло поздравил участников и рассказал о значении подвига ветеранов и важности сохранения памяти о героическом прошлом.

«Такие мероприятия особенно важны сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и отстаивает свои интересы в рамках специальной военной операции. Поддержка бойцов, сохранение исторической памяти, воспитание духа патриотизма и гражданской ответственности — это то, что объединяет нас, делает сильнее и помогает строить будущее», — отметила Ирина Спирина.

Мероприятие превратилось в настоящий костюмированный бал, где артисты в образах времен фронтовых лет исполняли известные военные вальсы, а на сцене звучали любимые песни военных лет в живом исполнении.

Кульминацией стали выступления известных артистов, в том числе Николая Бурьяновского — лауреата премии «Национальное достояние России», награжденного орденами «За службу России» и «Служение искусству». Его трогательное исполнение вызвало у зрителей слезы и аплодисменты.

Акция «Вальс Победы» стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках уже несколько месяцев. Ее цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей любви к Родине, уважения к истории и культуре страны.

Ранее сообщалось, что в Химках возложили цветы к мемориалам воинской славы в День Победы.