В Химках возложили цветы к мемориалам воинской славы в День Победы

В ознаменование 80-ой годовщины победоносного завершения Великой Отечественной войны, руководитель городского округа Химки Елена Землякова совместно с ветеранами, работниками тыла и множеством жителей Химок, приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам на площади Победы, сообщили в администрации городского округа.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей — за их мужество, стойкость, силу духа и любовь к Родине», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Память павших героев почтили минутой молчания. Наряду с жителями, в траурном митинге участвовали военнослужащие, члены химкинской Организации ветеранов СВО, представители партий и депутаты.

В период Великой Отечественной войны Химки стали заключительной линией обороны перед столицей, которую врагу не удалось преодолеть.

Из города на фронт отправились около 25 тыс. человек, более семи тысяч из которых не вернулись обратно. Еще десятки тысяч горожан работали в тылу, внося свой вклад в победу.

Ранее сообщалось, что в Химках открыли памятную доску для героя Великой Отечественной войны.