В Химках восстанавливают подачу электричества по ряду адресов
После отключения электричества в Химках запустили восстановительные работы
Фото: [Медиасток.рф]
Администрация округа Химки предупредила о временном отключении электроэнергии и назвала адреса, где до завершения восстановительных работ не будет света.
По информации муниципальных властей, отключение электричества зафиксировано по следующим адресам:
- Московская, 17/15;
- Энгельса, 24, 25;
- Союзная, 5, к.2,3;
- Пролетарская, 9;
- Первомайская, 16.
Отметили, что аварийная бригада Мособлэнерго в 17:30 приступила к восстановительным работам на кабельной линии. По всем вопросам об электроснабжении можно обратиться на горячую линию — 8(495)793-01-01.
Ранее сообщалось, что энергетики разместили в столичном регионе более 1,6 тыс. плакатов по безопасности, которые помогут местным рыбакам.