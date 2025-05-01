В Химках восстанавливают подачу электричества по ряду адресов

Администрация округа Химки предупредила о временном отключении электроэнергии и назвала адреса, где до завершения восстановительных работ не будет света.

По информации муниципальных властей, отключение электричества зафиксировано по следующим адресам:

Московская, 17/15;

Энгельса, 24, 25;

Союзная, 5, к.2,3;

Пролетарская, 9;

Первомайская, 16.

Отметили, что аварийная бригада Мособлэнерго в 17:30 приступила к восстановительным работам на кабельной линии. По всем вопросам об электроснабжении можно обратиться на горячую линию — 8(495)793-01-01.

Ранее сообщалось, что энергетики разместили в столичном регионе более 1,6 тыс. плакатов по безопасности, которые помогут местным рыбакам.