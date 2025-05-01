В Химках восстанавливают подачу электричества по ряду адресов

После отключения электричества в Химках запустили восстановительные работы

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Администрация округа Химки предупредила о временном отключении электроэнергии и назвала адреса, где до завершения восстановительных работ не будет света.

По информации муниципальных властей, отключение электричества зафиксировано по следующим адресам:

  • Московская, 17/15;
  • Энгельса, 24, 25;
  • Союзная, 5, к.2,3;
  • Пролетарская, 9;
  • Первомайская, 16.

Отметили, что аварийная бригада Мособлэнерго в 17:30 приступила к восстановительным работам на кабельной линии. По всем вопросам об электроснабжении можно обратиться на горячую линию — 8(495)793-01-01.

Ранее сообщалось, что энергетики разместили в столичном регионе более 1,6 тыс. плакатов по безопасности, которые помогут местным рыбакам.

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