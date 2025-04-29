Энергетики разместили в столичном регионе более 1,6 тыс. плакатов по безопасности для рыбаков

Специалисты компании «Россети Московский регион» разместили в столичном регионе более 1,6 тыс. плакатов на тему безопасности для рыбаков. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Информационные плакаты были размещены в охранных зонах линий электропередачи. Они предупреждают об опасности ловли рыбы на таких участках и напоминают, что напряжение составляет от 10 тыс. до 220 тыс. вольт.

Как отметили в Минэнерго региона, несчастные случаи с рыбаками, пренебрегающими правилами электробезопасности, происходят каждый год. К примеру, в Солнечногорске мужчина получил 80% ожогов тела, коснувшись удочкой проводов ЛЭП.

Травму можно получить, не только коснувшись проводов. К летальному исходу может привести даже приближение удилища на 1,5 м к ЛЭП напряжением 110 кВ, так как электрическая дуга способна пробить воздушный промежуток, создавая зону растекания электричества до 10 м от точки касания с землей.

Любителей рыбалки призвали выбирать места для ловли рыбы подальше от ЛЭП, обращать внимание на предупреждающие знаки, переносить удочки в сложенном виде под ЛЭП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области будет реализована крупная программа по модернизации электроснабжения.