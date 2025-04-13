В Химках вспомнили подвиги советских героев во время Кенигсбергской операции

В Химках прошли патриотические мероприятия, приуроченные к годовщине Кенигсбергской операции, под общим слоганом «Успех V единстве поколений», сообщила администрация городского округа.

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» для жителей города организовали открытые уроки истории и тематический кинопоказ, посвященный событиям апреля 1945 года. Участники смогли погрузиться в атмосферу тех дней и лучше понять значение исторических событий.

Как отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, подрастающему поколению необходимо передавать знания и рассказывать историю героических предков.

Также мероприятия прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», где жителям Химок рассказали о подвиге участника специальной военной операции (СВО) и Героя России Сергея Чебнева.

На этой встрече также выступили заслуженный летчик-испытатель России, полковник в отставке Аркадий Газарян и ветеран боевых действий, кавалер Ордена Почета Юрий Карпунов.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что Кенигсбергская операция — это не только важный эпизод истории России, но и символ мужества и патриотизма.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры Химок, а также адвокаты и судьи, приняли участие в баскетбольном матче, посвященном 80-летию Победы.