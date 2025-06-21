В Химках вводят изменения в транспортном движении в День памяти и скорби

В Химках 22 июня, в день памяти и скорби, временно изменят схемы движения транспорта. Об этом сообщила администрация городского округа.

Дороги будут перекрыты в обоих направлениях на проспекте Мира в районе домов №7 и №12 до пересечения с улицей Чкалова. Также ограничения коснутся улицы Победы от конца улицы Березовая Аллея и Бурденко до Ленинского проспекта. Эти меры будут действовать с 9.00 до 11.00 часов.

С учетом введенных ограничений корректировки коснутся автобусных и троллейбусных маршрутов. Транспорт маршрутов №4, №10 и №342 будет следовать по улице Березовая Аллея в обоих направлениях. Также автобусы маршрутов №14 и №20м проследуют по улице Гоголя в прямом направлении, изменив маршрут на Ленинском проспекте, улице Чкалова, Бурденко и обратно по Березовой Аллее.

Автобусы №971к станут поворачивать на проспект Мира у стадиона «Родина». В свою очередь, маршруты №1 и №203 дойдут до остановки «Улица Первомайская».

Органы местной власти призывают жителей и гостей города заранее планировать свои поездки, учитывая временные изменения маршрутов общественного транспорта.