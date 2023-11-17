В Химках заменят более трех километров поврежденных теплосетей

Вчера улице Чкалова в районе дома № 4 в Химках вовсю кипела работа. Здесь действовала аварийная бригада ТСК «Мосэнерго», которая восстанавливала поврежденный участок теплосети. Ситуацию лично проконтролировал глава округа Дмитрий Волошин.

«По этому адресу ТСК „Мосэнерго“ меняют сети протяженностью более 30 метров. На этой ветке у нас пять многоквартирных домов и соцобъекты», — отметил Дмитрий Волошин.

Всего же вчера в Химках работали 14 бригад. Они ремонтировали сети, чтобы люди получили тепло и горячую воду в свои квартиры. Восстановление проходило по улицам: Первомайской, Совхозной, Чкалова, Библиотечной, Кирова, Парковой, Речной, Железнодорожной, Спартаковской, Советской и проспекте Мельникова.

Планируется, в что в Химках в ближайшее время заменят больше 3 км старых трубопроводов. А еще установят байпасы на на нескольких улицах, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Специалисты стараются быстро реагировать и оперативно устранять неполадки. Всего со стартом отопительного сезона в Химках починили свыше 240 прорывов на трубопроводах, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах.