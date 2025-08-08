В Химках рабочие обустроили 21 народную тропу

В Химках завершаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций, с начала летнего сезона специалисты обустроили здесь 21 народную тропу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам, программу реализуют в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они уже появились в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Сходня и Подрезково.

На четырех участках строители проводят финальные работы по обустройству газона – у дома №18 на улице Планерная, у дома №1 на улице Ватутина, у дома №20 на Ленинградском шоссе и вдоль школы №22 на улице Микояна. Вскоре они начнут обустраивать последнюю в 2025 году тропу в деревне Клушино.

