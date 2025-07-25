В Химках домашние питомцы прошли процедуру вакцинации и чипирования

«Все лето мы выезжаем в парки, в жилые микрорайоны и проводим такие акции. Чипирование, в первую очередь, необходимо для того, чтобы не потерять своего питомца. Если вдруг такая ситуация произошла, чип поможет быстро вернуть питомца домой», — рассказала она.