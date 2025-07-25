В Химках домашние питомцы прошли процедуру вакцинации и чипирования
Питомцы в Химках прошли процедуру вакцинации и чипирования
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в сквере имени Марии Рубцовой прошла акция «Прописка для хвоста», в рамках которой специалисты Госветслужбы поставили животным вакцины от бешенства, а также установили безопасные для здоровья микрочипы по желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Акцию провели при поддержке фонда помощи животным «Возьми счастье в дом». Организатор Светлана Загирова подчеркнула, что вакцинация пользуется спросом у жителей Московской области.
«Все лето мы выезжаем в парки, в жилые микрорайоны и проводим такие акции. Чипирование, в первую очередь, необходимо для того, чтобы не потерять своего питомца. Если вдруг такая ситуация произошла, чип поможет быстро вернуть питомца домой», — рассказала она.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.