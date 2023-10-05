В химкинском ТЦ «Мега» открыли новое отделение Почты России

В подмосковном городском округе Химки теперь открыто новое отделение Почты России в торговом центре «Мега».

Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Волошин, в новом пункте жители округа смогут решить ряд вопросов от отправления и получения посылок до уплаты налогов.

В новом отделении будут работать семь операторов и четыре почтальона, в основном помещении оборудовали четыре операционных окна. Учли и все нюансы для комфортного предоставления услуг маломобильным гражданам. Найти отделения в торговом центре также не составит труда: продумана навигация и система QR-кодов.

«Здесь высокий уровень сервиса, быстрое и качественное обслуживание. Удобно, что почта открыта в таком популярном для химчан месте», – подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.

К открытию нового пункта Почты России была подготовлена серия уникальных атмосферных открыток, которые будут доступны с 14-го октября по 12-е ноября.