Бойца СВО после ранения перевели в кишащую клопами часть

Разведчик Владислав Михеев, принявший на фронте героическое решение и оставшийся без ноги, столкнулся с новым испытанием уже после ранения. Вместо долгожданного отпуска военнослужащего направили в батальон выздоравливающих под Петербургом, где условия для инвалидов оказались невыносимыми, сообщила «Фонтанка».

Свой выбор Владислав сделал в апреле 2025 года, когда во время обстрела граната упала прямо перед ним.

«Выбор был простой — или пнуть и потерять ногу, или умереть. Я пнул гранату и отполз», — вспоминает он.

После ампутации и лечения в московских госпиталях боец был переведен в часть, совершенно не приспособленную для людей с ограниченными возможностями. Ситуация усугублялась антисанитарией.

«Везде мокрая плитка, поручней нет. На костылях скользко... Гигиена тут заключается во влажных салфетках», — описывает он условия. Главной проблемой стали насекомые: «Сплю с ним [протезом], потому что клопы не дают снимать на ночь... Боюсь, что если укусит в культю — все, загноится. Там же еще раны не затянулись. Получается — единственное место на теле, которое они не кусали», — рассказал он.

Владислав отмечает, что в таких условиях содержались многие маломобильные бойцы: «А у нас много ребят маломобильных: кто на колясках, кто на костылях — без протезов. Им-то что делать?»

Через время жизненная ситуация ефрейтора Михеева разрешилась: он был отправлен в отпуск с последующим увольнением из армии.

