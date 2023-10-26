В ХМАО девушка в чем мать родила выпала с восьмого этажа жилого дома и выжила

Об инциденте в населенном пункте Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономнов округе сообщается в местных пабликах. Согласно видео, выложенном в сети, все произошло накануне во вторник, 24 октября, поздно вечером.

Как следует из опубликованных кадров, девушка в одном нижнем белье падает на припаркованный возле подъезда жилого дома автомобиль, после чего отлетает на тротуар. Очевидцы сразу же вызвали на место скорую, которая госпитализировала пострадавшую.

«Девушка выпала с 8 этажа. Пыть-Ях 3 микрорайон, 18 дом», — сообщает паблик «ЧП Ямал».

При этом, как отмечается в публикации, после падения девушка продолжала подавать признаки жизни. В настоящее время за ее жизнь борются медики. Полиция начала проверку по факту произошедшего.