В ХМАО гадалка обманула жительницу Нижневартовска на 250 тысяч рублей

Информация об этом стала известна из социальных сетей. Полиция Нижневартовска опубликовала ее на своей странице.

В одном из городов Ханты-Мансийского автономного округа пострадала пожилая женщина. Сообщается, что 83-летняя местная жительница по телевизору увидела рекламу об услугах гадалки. Пострадавшая позвонила по указанному номеру телефона.

Как говорится, ничего не предвещало беды, и ясновидящая бесплатно провела первый обряд, когда сообщила своей жертве о порче. За второй мошенница получила от пенсионерки 250 000 рублей. Однако, ритуал она так и не провела, как пишет URA.RU.

Сначала гадалка обещала вернуть женщине деньги, но слово не сдержала. Пенсионерка написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело.