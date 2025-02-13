В ХМАО пациент заговорил во время уникальной операции на мозге

Врачи сургутской травматологической больницы провели уникальную операцию на мозге, вернув мужчине способность говорить и двигаться. Первые слова пациент сказал уже во время хирургического вмешательства, сообщает ugra-news.ru .

Пациент из Когалыма оказался парализован и испытывал проблемы с речью. Это было вызвано серьезным нарушением кровообращения в мозге на фоне тромбоза в ветке средней артерии. За три дня до этого мужчина перенес операцию на сердце, в связи с чем выросли риски. По этой причине решили провести механическое извлечение тромба через артерии.

Задача была нелегкая, но хирург Максим Бессмертных и команда специалистов блестяще выполнили все манипуляции. Ввели катетер через бедренную артерию, которая дошла до мозгового сосуда. Затем врач, подхватив тромб, оперативно его извлек. Это была сложная, ювелирно точная операция. Уже в процессе вмешательства к пациенту вернулись способности говорить и двигаться, что свидетельствовало об улучшении.

Директор департамента здравоохранения Роман Паськов отметил, что случай стал большим успехом для Сургута и региона. Операция и врачи доказали большие возможности отечественной медицины и свой профессионализм.

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