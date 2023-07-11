В ХМАО состоялся первый этап проектной лаборатории под названием «Город своими руками»
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Как сообщает ugra-news.ru, местные жители Ханты-Мансийска поучаствовали в создании идей для будущего общественного пространства. Им станет открытый дворик Музея Природы и Человека.
Работу над ним вели более 30 человек, распределившихся по группам. В их число вошли студенты, сотрудники музея, представители других культурных городских учреждений, активисты, а также волонтеры. Каждый из них представил свою идею.
Поступившие предложения от жителей Ханты-Мансийска лягут в основу дизайнерской концепции внутреннего дворика. Уже в конце сентября текущего года проект будет реализован. Благодаря ему будут проведены множество выставок, концертов и кинолекториев под открытым небом. А родители смогут провести время с детьми и пользой не только для них, но и для себя.